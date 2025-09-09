Адам Сэндлер показал, как надо раздавать передачи, сыграв с Келелом Уэйром и Хайме Хакесом

Известный киноактер не потерялся на фоне профессиональных баскетболистов.

«Майами » в своих соцсетях поделился видео с тренировочной арены, которую посетил комик, киноактер и кинопродюсер Адам Сэндлер .

Сэндлер принял участие в игре три на три, а компанию ему составили, среди прочих, игроки «Хит» Келел Уэйр и Хайме Хакес .