Адам Сэндлер показал, как надо раздавать передачи, сыграв с Келелом Уэйром и Хайме Хакесом

Известный киноактер не потерялся на фоне профессиональных баскетболистов.

«Майами» в своих соцсетях поделился видео с тренировочной арены, которую посетил комик, киноактер и кинопродюсер Адам Сэндлер.

Сэндлер принял участие в игре три на три, а компанию ему составили, среди прочих, игроки «Хит» Келел Уэйр и Хайме Хакес.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Майами»
