3

Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»

Тайсон Чендлер считает, что решение «Тандер» отказаться от него было ошибкой.

В феврале 2009 года «Оклахома» выменяла центрового у «Нового Орлеана», но после медобследования отказалась от сделки, посчитав, что Чендлер имеет высокие шансы получить повторную травму большого пальца ноги.

«Мой обмен заблокировали врачи, в итоге я вернулся в «Новый Орлеан». Я очень хорошо подходил той команде, с точки зрения атлетизма, возможности соответствовать их ритму. У нас было много общего – Расс из Лос-Анджелеса, Джеймс из Лос-Анджелеса. Как и я.

Если бы мой обмен в «Тандер» не отменили, та команда выиграла бы два-три титула. Два минимум. Просто представьте, что я играю в той «Оклахоме» на позиции центрового. Наша передняя линия с двумя столь атлетичным «большими»...» – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clemente Almanza
