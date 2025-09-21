Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде

Лидер «Оклахомы» распродает ненужные вещи товарищам.

«Последние несколько лет в начале каждого сезона я устраиваю что-то типа гаражной распродажи для партнеров по команде.

Они приходят и покупают вещи. Я не деру с них много, держу цены низкими», – рассказал MVP-2025.

Гилджес-Александр известен своей любовью к модной одежде и часто прибывает на матчи в эффектных нарядах.