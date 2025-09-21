Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
Сегодня прошли матчи товарищеского турнира памяти Павлоса Яннакопулоса.
«Партизан» победил «Сидней. «Панатинаикос» уверенно обыграл «Аделаиду» и стал победителем 7-го розыгрыша турнира.
Турнир Павлоса Яннакопулоса
Сидней, Австралия
Партизан – Сидней – 93:30 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24)
ПАРТИЗАН: Паркер (24), Милтон (21), Джонс (18)
СИДНЕЙ: Гэллоуэй (20), Дэвис (19), Нуа (15)
21 сентября. 9:30
Панатинаикос – Аделаида – 106:89 (17:19, 22:18, 34:21, 33:21)
ПАНАТИНАИКОС: Нанн (26), Холмс (14), Ронгавопулос (14)
АДЕЛАИДА: Коттон (24), Васильевич (22), Хамфрис (12)
21 сентября. 12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
