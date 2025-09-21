Эйжа Уилсон стала первой четырехратной MVP женской НБА

Шэмс Чарания назвал лучшего игрока сезона-2025 женской НБА.

Награда MVP досталась центровой «Лас-Вегаса» Эйже Уилсон, которая вырвалась вперед по итогам концовки регулярного чемпионата, обеспечив своей команде серию из 17 побед подряд (с учетом плей-офф).

Уилсон завоевала трофей 2-й раз подряд и 4-й в карьере, установив рекорд лиги. 29-летняя баскетболистка опередила по количеству наград Шерил Свупс, Лизу Лесли и Лорен Джексон.