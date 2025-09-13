13-летний Мохамед Дабоне вколотил данк в дебютном предсезонном матче за основу «Барселоны»

Дабоне сыграл первый матч за основную команду каталонцев.

«Барселона» провела свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону, ее соперником стала «Жирона».

В этой игре Мохамед Дабоне дебютировал за основу «Барсы», выйдя на паркет во второй четверти и отметившись мощным данком.

13-летний центровой ростом 210 сантиметров помог своей команде победить (88:77), отыграв 4 минуты.

Согласно более ранним сообщениям, «Барселона» планирует отвести Дабоне важную роль в следующем сезоне.

В финале Юношеского кубка испанской лиги против сверстников из «Реала» уроженец Буркина-Фасо записал на свой счет 22 очка и 26 подборов.

Он также принял участие в юношеском турнире Евролиги в этом году в Абу-Даби, где, играя против значительно более возрастных соперников, в среднем набирал 12 очков, 7,3 подбора и 1,3 блок-шота за игру.