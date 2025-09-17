Боунс Хайлэнд подписал однолетний контракт с «Тимбервулвз» с гарантированными 425000 долларов

Боунс Хайлэнд подписал выгодный для «Миннесоты» контракт.

Однолетнее соглашение 25-летнего разыгрывающего гарантировано в объеме 425000 долларов.

Прошедший сезон Хайлэнд заканчивал в «Тимбервулвз», выйдя на паркет в рамках НБА за клуб 4 раза и набирая 1,3 очка и 1 передачу за 4,2 минуты в среднем.

Лучшие показатели защитник демонстрировал на 2-й год в лиге, выступая рядом с Николой Йокичем в «Денвере» (12,1+2+3 за 19,5 минуты).