Боунс Хайлэнд подписал однолетний контракт с «Тимбервулвз» с гарантированными 425000 долларов
Боунс Хайлэнд подписал выгодный для «Миннесоты» контракт.
Однолетнее соглашение 25-летнего разыгрывающего гарантировано в объеме 425000 долларов.
Прошедший сезон Хайлэнд заканчивал в «Тимбервулвз», выйдя на паркет в рамках НБА за клуб 4 раза и набирая 1,3 очка и 1 передачу за 4,2 минуты в среднем.
Лучшие показатели защитник демонстрировал на 2-й год в лиге, выступая рядом с Николой Йокичем в «Денвере» (12,1+2+3 за 19,5 минуты).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости