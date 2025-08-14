«Хороший источник энергии». Джарен Джексон сменит 13-й номер на 8-й

Джарен Джексон объяснил, почему решил сменить игровой номер.

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон в этом сезоне откажется от привычного 13-го номера, под которым он выступал с дебютного сезона-2018/19, и возьмет 8-й номер, под которым его отец провел часть карьеры в НБА.

«Это очень личное для меня. Это очень личное для моей семьи. Я по-настоящему связан с номером 8. Он открывает путь к новым начинаниям. Он бесконечен. Это хороший источник энергии», – сказал Джексон.