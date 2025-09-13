Д’Анджело Расселл: «Ощущаю себя более сильным, мудрым и осторожным»
Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от сезона.
29-летний разыгрывающий присоединился к «Далласу», где он получит возможность показать себя в отсутствие травмированного Кайри Ирвинга.
«Все еще не чувствую себя старым. Я все еще на пике возможностей. Ощущаю себя более сильным, мудрым, осторожным. Вот и все», – заключил Расселл.
Защитник закончил прошедший сезон в «Бруклине», набирая 12,9 очка, 5,6 передачи, 2,8 подбора и 1,1 перехвата за 24,7 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Backyard Podcast w/ D’Angelo Russell
