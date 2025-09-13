После матча Турция – Греция в Риге между болельщиками команд произошла стычка

Турецкие и греческие поклонники устроили потасовку после матча ЧЕ-2025.

Полуфинал завершился уверенной победой сборной Турции 94:68 и прошел в относительной спокойной атмосфере. Уже после игры группы болельщиков команд начали выяснять отношения неподалеку от арены в Риге.

Между фанатами началась драка, в ходе которой они успели обменяться ударами, но затем охрана вмешалась и восстановила порядок.

Турция обыграла Грецию на Евробаскете впервые с 1975 года, в решающей встрече турнира команда выступит впервые с 2001 года.