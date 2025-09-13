После матча Турция – Греция в Риге между болельщиками команд произошла стычка
Турецкие и греческие поклонники устроили потасовку после матча ЧЕ-2025.
Полуфинал завершился уверенной победой сборной Турции 94:68 и прошел в относительной спокойной атмосфере. Уже после игры группы болельщиков команд начали выяснять отношения неподалеку от арены в Риге.
Между фанатами началась драка, в ходе которой они успели обменяться ударами, но затем охрана вмешалась и восстановила порядок.
Турция обыграла Грецию на Евробаскете впервые с 1975 года, в решающей встрече турнира команда выступит впервые с 2001 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
