Фото
0

Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере

Кормак Райан пройдет просмотр в «Бакс».

26-летний свободный агент (196 см) подписал контракт и присоединился к «Милуоки».

Райан не был выбран на драфте-2024 и провел большую часть первого сезона профессиональной карьеры в G-лиге, в его активе 12,5 очка, 3,9 подбора и 1,9 передачи при 35,6% точности из-за дуги.

Защитник хорошо показал себя в Летней лиге, где набирал 11,8 очка, 4,8 подбора и 2,4 передачи в 5 матчах за «Бакс».

Райан стал 21-м игроком в составе команды на сборы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Милуоки»
logoНБА
переходы
logoМилуоки
Кормак Райан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»
32 минуты назад
Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1
137 минут назадВидео
«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения
245 минут назад
Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»
48 минут назад
Демаркус Казинс: «Уорриорз» все еще способны взять титул в ближайшие пару лет»
157 минут назад
Сасу Салин: «Войти в историю, в первый раз попав в 1/2, потрясающе. Очень хорошо понимаем суть нашей команды»
сегодня, 06:59
Майкл Портер о смерти Чарли Кирка: «Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое»
5сегодня, 06:55
Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»
сегодня, 06:53
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
7сегодня, 06:38
Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»
1сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
13 минут назад
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
1сегодня, 06:42
Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
сегодня, 05:13
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
1сегодня, 04:59
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
сегодня, 04:46
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
сегодня, 04:38
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6вчера, 15:22Фото