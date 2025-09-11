Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
Кормак Райан пройдет просмотр в «Бакс».
26-летний свободный агент (196 см) подписал контракт и присоединился к «Милуоки».
Райан не был выбран на драфте-2024 и провел большую часть первого сезона профессиональной карьеры в G-лиге, в его активе 12,5 очка, 3,9 подбора и 1,9 передачи при 35,6% точности из-за дуги.
Защитник хорошо показал себя в Летней лиге, где набирал 11,8 очка, 4,8 подбора и 2,4 передачи в 5 матчах за «Бакс».
Райан стал 21-м игроком в составе команды на сборы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Милуоки»
