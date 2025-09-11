Сасу Салин: «Войти в историю, в первый раз попав в 1/2, потрясающе. Очень хорошо понимаем суть нашей команды»

Сасу Салин поделился эмоциями от выхода в полуфинал.

После сенсационной победы над Сербией финны обыграли Грузию в 1/4 и попали в Топ-4 Евробаскета.

«Это мечта, 14 лет назад и представить не мог, что мы будем в подобной ситуации. Все парни стали лучше, мы прогрессируем с каждым годом, рад за страну.

После победы над Сербией было ощущение настоящего свершения, но войти в историю, впервые попав в 1/2, просто потрясающе.

Победа над Сербией была сложной психологически. Мы были близки в подобной ситуации в 2022 году, но проиграли Испании. Этот опыт помог нам в этот раз. Мы знали, что нужно делать.

Тренерский штаб отлично справляется со своей работой. Мы точно понимаем суть нашей команды, знаем, что от нас требуется. И выполняем свои обязанности.

Наша подготовка была очень продуманной. Отработка взаимодействия с игроками и тренерами была отличной, это нам очень сильно помогает.

В полуфинал войдем с тем же стремлением победить», – рассказал 34-летний защитник сборной.

Финляндии предстоит встреча с Германией за выход в финал.