Гилберт Аренас: «Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе Брайантом»
Гилберт Аренас рассказал о бывшем потенциале Ника Янга.
«Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе.
Он был единственным, кто реально мог повторить все, что делал Кобе на площадке. У него был вертикальный прыжок выше метра.
Реально мог набирать очки, отличная техника на средней дистанции. Но он тупой как пробка. У него прозвище «Свэгги Пи», и ни одной «п» в имени», – посетовал Аренас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
