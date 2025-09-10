Гилберт Аренас: «Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе Брайантом»

Гилберт Аренас рассказал о бывшем потенциале Ника Янга.

«Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе .

Он был единственным, кто реально мог повторить все, что делал Кобе на площадке. У него был вертикальный прыжок выше метра.

Реально мог набирать очки, отличная техника на средней дистанции. Но он тупой как пробка. У него прозвище «Свэгги Пи», и ни одной «п» в имени», – посетовал Аренас .