4

Гилберт Аренас: «Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе Брайантом»

Гилберт Аренас рассказал о бывшем потенциале Ника Янга.

«Если бы у Ника Янга были мозги, он стал бы вторым Кобе.

Он был единственным, кто реально мог повторить все, что делал Кобе на площадке. У него был вертикальный прыжок выше метра.

Реально мог набирать очки, отличная техника на средней дистанции. Но он тупой как пробка. У него прозвище «Свэгги Пи», и ни одной «п» в имени», – посетовал Аренас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса, соцсети Legion Hoops
logoНБА
logoКобе Брайант
logoНик Янг
logoГилберт Аренас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
25вчера, 06:53
Леброн Джеймс и Крис Пол попали в Зал славы баскетбола, хотя все еще играют. Разве это возможно?
257 сентября, 19:35
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
65 сентября, 17:45
Главные новости
Келли Убре: «Что происходит в «Филадельфии»? Мое отношение не ценят»
19 минут назад
Кевин Дюрэнт, Десмонд Бэйн и Кэмерон Джонсон – наиболее важные новобранцы следующего сезона по мнению ESPN
31 минуту назад
Виктор Вембаньяма поможет в отборе в «фанатский сектор» «Сперс»
144 минуты назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Финляндия встретится с Грузией, Германия сыграет со Словенией
159 минут назад
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж ведут активную подготовку к сезону НБА
3сегодня, 05:30Видео
Леброн Джеймс не писал статью для китайской прессы
4сегодня, 05:15
Контракт Джоша Гидди на 100 миллионов полностью гарантирован и не включает в себя опций клуба или игрока
1сегодня, 04:59
«Рад, что мы сражались до конца». 24+15 от Валанчюнаса не хватило для победы над Грецией
1сегодня, 04:53
Определились все участники плей-офф женской НБА, последнее место досталось «Сиэтлу»
сегодня, 04:26
Женская НБА. «Финикс» уступил «Лос-Анджелесу», «Индиана» обыграла «Миннесоту», у Клюндиковой 12+7 и другие результаты
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
Наз Митру-Лонг подписал контракт с «Наполи»
сегодня, 05:40Фото
Алисса Томас оформила 8-й трипл-дабл (10+11+10) в сезоне-2025
сегодня, 04:45Видео
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
вчера, 21:09
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1вчера, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
2вчера, 15:07
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
вчера, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
1вчера, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
вчера, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
вчера, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
вчера, 11:01Фото