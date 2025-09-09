Игроки сборной Германии недовольны условиями проживания на Евробаскете
Немецкая сборная столкнулась с серьезными неудобствами во время в Риге.
Немецкая команда остановилась в отеле Park Inn by Radisson Riga Valdemara, где, по словам игроков, сталкивается с рядом проблем.
Оскар да Силва и Йоханнес Тиманн отметили, что номера слишком маленькие для профессиональных спортсменов, качество питания оставляет желать лучшего, а ночной шум от строительных работ рядом с отелем мешает полноценному сну и восстановлению.
В связи с этим Федерация баскетбола Германии официально обратилась в ФИБА с просьбой переселить команду в отель Pullman, расположенный ближе к центру Риги.
При этом игроки подчеркнули, что эти обстоятельства не отвлекут их от главной цели – показать на турнире максимально возможный результат.
10 сентября сборная Германии сыграет матч 1/4 финала против Словении.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketballSphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости