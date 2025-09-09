4

Игроки сборной Германии недовольны условиями проживания на Евробаскете

Немецкая сборная столкнулась с серьезными неудобствами во время в Риге.

Немецкая команда остановилась в отеле Park Inn by Radisson Riga Valdemara, где, по словам игроков, сталкивается с рядом проблем.

Оскар да Силва и Йоханнес Тиманн отметили, что номера слишком маленькие для профессиональных спортсменов, качество питания оставляет желать лучшего, а ночной шум от строительных работ рядом с отелем мешает полноценному сну и восстановлению.

В связи с этим Федерация баскетбола Германии официально обратилась в ФИБА с просьбой переселить команду в отель Pullman, расположенный ближе к центру Риги.

При этом игроки подчеркнули, что эти обстоятельства не отвлекут их от главной цели – показать на турнире максимально возможный результат.

10 сентября сборная Германии сыграет матч 1/4 финала против Словении.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketballSphere
сборная Германии
Евробаскет-2025
Йоханнес Тиманн
Оскар да Силва
logoФИБА
