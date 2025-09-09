6

Кармело Энтони о Леброне Джеймсе: «Хорош уже, пора завязывать»

Энтони в шутку отметил спортивное долголетие Джеймса.

«Леброн – мой брат. Мы рядом с самого начала, мы всегда были связаны, о нас говорят с 17–18 лет. И вот меня вводят в Зал славы, а ему, я надеюсь, пора уже заканчивать на той стороне и перебираться на эту. Хорош уже, пора завязывать», – со смехом сказал Энтони.

И Леброн Джеймс, и Кармело Энтони пришли в лигу в 2003 году. Энтони завершил карьеру в 2022 году после 19 сезонов, тогда как Леброн Джеймс в возрасте 40 лет готовится к новому розыгрышу чемпионата.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Стивена Кольбера
