Кармело Энтони о Леброне Джеймсе: «Хорош уже, пора завязывать»
Энтони в шутку отметил спортивное долголетие Джеймса.
«Леброн – мой брат. Мы рядом с самого начала, мы всегда были связаны, о нас говорят с 17–18 лет. И вот меня вводят в Зал славы, а ему, я надеюсь, пора уже заканчивать на той стороне и перебираться на эту. Хорош уже, пора завязывать», – со смехом сказал Энтони.
И Леброн Джеймс, и Кармело Энтони пришли в лигу в 2003 году. Энтони завершил карьеру в 2022 году после 19 сезонов, тогда как Леброн Джеймс в возрасте 40 лет готовится к новому розыгрышу чемпионата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Стивена Кольбера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости