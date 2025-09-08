Майя Мур воссоздала знаменитое фото Майкла Джордана, надев 12 чемпионских перстней
Мур отдала дань уважения Джордану, повторив его фото.
По случаю включения в Зал славы Майя Мур воссоздала фотографию Майкла Джордана с чемпионскими перстнями. Для него она использовала все доступные ей кольца, в то время как Джордан позировал только с чемпионскими перстнями НБА.
Бывшая форвард «Миннесоты» – одна из самых титулованных игроков в истории женской НБА. На ее счету четыре чемпионства лиги, два титула NCAA, две золотые олимпийские медали, три чемпионских титула на уровне штата и один на национальном уровне в старшей школе.
