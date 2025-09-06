0

Деннис Шредер: «Франц Вагнер – уникальный для Европы игрок»

Деннис Шредер похвалил Франца Вагнера.

24-летний форвард вошел в Топ-6 самых результативных (21,6) баскетболистов групповой стадии, несмотря на ограниченное игровое время (22,6).

«Франц Вагнер делает нашу команду особенной. Уникальный для Европы баскетболист. В НБА он тоже выделяется, но тут нам особенно повезло с атакующей опцией на 20-30 очков.

В истории сборной Германии было мало игроков на его позиции, которые могли показать что-то подобное. Но он еще молод и старается стать лучше с каждым днем.

Здорово выходить на площадку вместе с ним, мы уже вписали свои имена в историю в 2023 году (чемпионат мира), получить еще один трофей было бы просто замечательно», – поделился Шредер после победы в 1/8 финала.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
