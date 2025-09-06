  • Спортс
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»

Лига заручилась помощью ведущей юридической фирмы.

Как сообщает The Athletic, НБА наняла нью-йоркскую юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения расследования в отношении заявлений о том, что рекламный контракт звезды «Клипперс» Кавая Ленарда с ныне обанкротившейся экологической компанией Aspiration был заключен, чтобы помочь клубу и его владельцу Стиву Балмеру обойти потолок зарплат.

Wachtell, Lipton, Rosen and Katz – это та самая фирма, услугами которой лига пользовалась для расследования дел бывшего владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга и экс-владельца «Финикса» Роберта Сарвера

В 2014 году после расследования расистских высказываний Стерлинга, бывший владелец «Клипперс» был пожизненно отстранен от деятельности НБА.

Сарвер, попавший под расследование о неприемлемом поведении в 2022 году, продал «Санс» после того, как лига отстранила его на год.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
