Эргин Атаман: «Это абсурд: самый важный матч плей-офф мы играем в 12 часов дня»

Главный тренер сборной Турции недоволен расписанием.

«Единственное, что меня не устраивает, – это неуважение ФИБА к нам, команде, занявшей первое место в группе A, которая завершила групповой этап без поражений, и при этом мы должны играть завтра рано, в 12 часов.

Это абсурд: мы здесь уже 15 дней, а самый важный матч плей-офф мы играем в 12 часов дня.

Но, так или иначе, все должны знать: даже если бы мы играли в 3 часа ночи, ничто не может остановить нас на пути к нашей цели – попаданию на пьедестал», – заключил он.

Матч 1/8 финала Евробаскета между сборными Турции и Швеции начнется 6 сентября в 12.00 по московскому времени.