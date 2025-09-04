Сборная Сербии временно лишилась Алексы Аврамовича из-за травмы пятки

Сербия продолжает испытывать сложности с составом из-за травм.

Матч с Турцией (90:95) обозначил новую проблему. Во второй четверти защитник Алекса Аврамович получил травму пятки и не вышел на вторую половину матча.

Аврамович отыграл всего 9,7 минуты, набрав 5 очков, 1 передачу и 1 блок-шот.

«Он испытывал сильную боль в пятке и не мог продолжать. Это нас сбило с ритма. Но есть время подстроиться до субботы. 2 дня отдыха, восстановления, отработки деталей.

Физиотерапевт поработал с Аврамовичем в перерыве, хотели, чтобы он вернулся. Но не вышло. Посмотрим в следующие несколько дней, пока у меня нет понимания по этому поводу», – заключил Светислав Пешич.