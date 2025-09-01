Марк Кьюбан: «Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Соцсети изменят наш подход к продукту»
Марк Кьюбан рассказал об изменении спортивного бизнеса.
«Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Мы были фанатами домашних клубов. Теперь Стеф Карри приезжает в твой город, и куча детей приходит в его майках. Этого не случилось бы 10 лет назад, до активной эпохи соцсетей.
Этот феномен изменит наш подход к маркетингу в плане звезд, команд и продукта в целом», – заключил миноритарный владелец «Далласа».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
