  • Марк Кьюбан: «Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Соцсети изменят наш подход к продукту»
Марк Кьюбан: «Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Соцсети изменят наш подход к продукту»

Марк Кьюбан рассказал об изменении спортивного бизнеса.

«Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Мы были фанатами домашних клубов. Теперь Стеф Карри приезжает в твой город, и куча детей приходит в его майках. Этого не случилось бы 10 лет назад, до активной эпохи соцсетей.

Этот феномен изменит наш подход к маркетингу в плане звезд, команд и продукта в целом», – заключил миноритарный владелец «Далласа».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Марка Кьюбана, соцсети MrBuckBuck
logoМарк Кьюбан
logoСтефен Карри
logoНБА
logoДаллас
