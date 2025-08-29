Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»

Ален Омич поделился впечатлениями от партнерства с Лукой Дончичем.

Центровой проводит первый крупный турнир с 2015 года.

«Драгич и Дончич оба очень хороши. У обоих высококлассный баскетбол. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой. Запомнится на всю жизнь.

У Горана была великолепная карьера. С Лукой все по-новому, никогда не играл рядом с таким баскетболистом.

Когда выходишь на площадку с лучшим игроком мира, всегда будет соревновательная атмосфера. Он хочет побеждать всегда и во всем, в баскеболе, картах – неважно. Лука всегда борется за победу, нам надо следовать за ним и выкладываться максимально», – заявил Омич.

В проигранном матче с Польшей центровой набрал 7 очков и 10 подборов. Омича вызвали в сборную после отказа Джоша Нибо из-за реабилитации.