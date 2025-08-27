4

Литва установила рекорд Евробаскета по количеству подборов в одном матче – 57

Литва установила новый рекорд в матче открытия Евробаскета-2025.

В стартовом матче турнира сборная Литвы обыграла команду Великобритании со счетом 94:70 и установила новый рекорд Евробаскета по количеству подборов в одной встрече – 57.

Ранее рекорд принадлежал России и Хорватии. Обе команды сделали по 54 подбора в 1995 и 2013 годах соответственно.

Центровой «Денвера» Йонас Валанчюнас был лучшим в составе победителей, набрав 18 очков (7 из 13 с игры, 4 из 6 с линии), сделав 9 подборов, 1 передачу и 2 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
