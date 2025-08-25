Надир Ифи заменит травмированного Мэттью Стразеля в составе сборной Франции

Тренерскому штабу французов пришлось срочно возвращать Ифи в состав.

Мэттью Стразель , 23-летний разыгрывающий «Монако», выбыл из строя из-за травмы бедра, полученной в матче против Испании 16 августа.

Стразель проходил лечение как с медицинским штабом «Монако», так и национальной команды, но обследования показали, что ему необходим продолжительный отдых и программа реабилитации, что делает его участие в Евробаскете невозможным.

Федерация баскетбола Франции подтвердила, что Стразеля заменит защитник «Парижа» Надир Ифи , которого отцепили от состава неделю назад.

Таким образом, Францию будут представлять: Исайя Кординье («Анадолу Эфес»), Билаль Кулибали («Вашингтон»), Сильвен Франсиско («Жальгирис»), Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»), Муаммаду Жете («Дубай»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»), Тео Маледон («Реал»), Эли Окобо («Монако»), Заккари Рисаше («Атланта»), Александр Сарр («Вашингтон»), Надир Ифи («Париж»), Гершон Ябуселе («Нью-Йорк»).

Для французов Евробаскет-2025 начнется 28 августа матчем против Бельгии в Катовице, Польша.