Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2028 начнется за 2 дня до церемонии открытия

ФИБА скорректировала расписание олимпийского баскетбольного турнира.

Матчи в 2028 году начнутся 12 июля, за 2 дня до церемонии открытия Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая пройдет 14 июля.

Решение позволит перенести все матчи турнира на вторую половину дня и разнести по времени (на 2 дня) четвертьфиналы. Решающие матчи состоятся 29 и 30 июля.