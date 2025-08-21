Баскетбольный турнир на Олимпиаде-2028 начнется за 2 дня до церемонии открытия
ФИБА скорректировала расписание олимпийского баскетбольного турнира.
Матчи в 2028 году начнутся 12 июля, за 2 дня до церемонии открытия Олимпиады в Лос-Анджелесе, которая пройдет 14 июля.
Решение позволит перенести все матчи турнира на вторую половину дня и разнести по времени (на 2 дня) четвертьфиналы. Решающие матчи состоятся 29 и 30 июля.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2647 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости