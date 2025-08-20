ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания встретится с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи
Сегодня пройдут матчи 1/4 финала чемпионата Европы (U16).
В матче финалистов прошлого турнира сойдутся Испания и Франция. Словения встретится с Сербией.
Питешти, Румыния
Девушки (U16)
1/4 финала
Испания – Франция
20 августа. 13:00
Латвия – Италия
20 августа. 15:30
Польша – Германия
20 августа. 18:00
Словения – Сербия
20 августа. 20:30
За 9-16 места
Чехия – Хорватия
20 августа. 13:00
Венгрия – Бельгия
20 августа. 15:30
Великобритания – Румыния
20 августа. 18:00
Финляндия – Израиль
20 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
