  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания встретится с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи
0

ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания встретится с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала чемпионата Европы (U16).

В матче финалистов прошлого турнира сойдутся Испания и Франция. Словения встретится с Сербией.

Чемпионат Европы

Питешти, Румыния

Девушки (U16)

1/4 финала

Испания – Франция

20 августа. 13:00

Латвия – Италия

20 августа. 15:30

Польша – Германия

20 августа. 18:00

Словения – Сербия

20 августа. 20:30

За 9-16 места

Чехия – Хорватия

20 августа. 13:00

Венгрия – Бельгия

20 августа. 15:30

Великобритания – Румыния

20 августа. 18:00

Финляндия – Израиль

20 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1289 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoкадетская сборная Бельгии жен
результаты
кадетская сборная Англии жен
logoкадетская сборная Сербии жен
logoкадетская сборная Латвии жен
logoкадетская сборная Германии жен
кадетский ЧЕ-2025 жен
logoкадетская сборная Франции жен
logoкадетская сборная Венгрии жен
logoкадетская сборная Италии жен
logoкадетская сборная Испании жен
logoкадетская сборная Финляндии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту», 32+12 от Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Атланту» и другие результаты
2сегодня, 04:18
Товарищеские матчи. 28+6+10 от Дончича помогли Словения обыграть Великобританию
4вчера, 20:04
Женская НБА. 38 очков Митчелл помогли «Индиане» обыграть в овертайме «Коннектикут», «Финикс» одолел «Сиэтл» благодаря трипл-даблу Томас (19+10+11) и другие результаты
218 августа, 04:23
Главные новости
Джон Уолл: «Отдал бы все мои заработки, чтобы играть в баскетбол без травм»
128 минут назад
Товарищеские матчи. Литва сыграет с Турцией, Греция встретится с Латвией
55 минут назад
Менеджер НБА: «Второй налоговый порог может уничтожить команды с маленьких рынков»
10сегодня, 06:20
Менеджер НБА: «Владельцы подписывают новое коллективное соглашение, а потом требуют искать пути его обхода»
сегодня, 06:07
Богдан Богданович: «Лука Дончич может уничтожить кого угодно в турнире. Набрать 50-60 очков»
1сегодня, 05:45
Вик Грусбек: «Мы по полной работаем над скорым возвращением в гонку»
сегодня, 05:35
Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»
1сегодня, 05:25
Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики
4сегодня, 05:15
Эйжа Уилсон (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов) принесла «Эйсес» победу над «Атлантой»
сегодня, 04:30Видео
Женская НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту», 32+12 от Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Атланту» и другие результаты
2сегодня, 04:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подпишет Скала Лабиссьера
сегодня, 04:54
Алондес Уильямс присоединился к «Вашингтону»
сегодня, 04:44
Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»
вчера, 20:34
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
вчера, 19:24
Данило Галлинари присоединился к сборной Италии
вчера, 18:52
Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
6вчера, 17:42
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
вчера, 16:52
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
вчера, 16:28
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
7вчера, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
вчера, 15:22