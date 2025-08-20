Менеджер НБА: «Второй налоговый порог может уничтожить команды с маленьких рынков»

Новые правила коллективного соглашения вызывают опасения в лиге.

«Вот увидите, что второй налоговый порог уничтожит некоторые команды с маленьких рынков, которые попытаются бороться за титул.

«Милуоки» выиграл чемпионат, но команда стала слишком дорогой для них, им пришлось резать состав. Избавиться от Криса Миддлтона, чтобы сэкономить немного денег. Отчислить Лилларда, чтобы подписать Майлза Тернера.

Система была призвана сохранить паритет в лиге. Не знаю, насколько она принимала в расчет размеры рынка. Команды все еще продолжат рисковать ради борьбы за титул. Но если ты не добился своего – останешься с огромным счетом и нулевой отдачей», – заявил менеджер одного из клубов.