Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг вошли в тренерский штаб «Сперс»
«Сан-Антонио» завершил формирование тренерской команды.
К штабу Митча Джонсона присоединились Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг.
Суини перешел в клуб из «Далласа», специалист давно рассматривается в качестве претендента на должность главного тренера в лиге.
Уильямсон (чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года) последние 2 сезона работал в «Миннесоте».
Кинг возглавлял фарм-клуб «Сан-Антонио» и стал лучшим тренером G-лиги прошедшего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости