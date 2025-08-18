0

Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг вошли в тренерский штаб «Сперс»

«Сан-Антонио» завершил формирование тренерской команды.

К штабу Митча Джонсона присоединились Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг.

Суини перешел в клуб из «Далласа», специалист давно рассматривается в качестве претендента на должность главного тренера в лиге.

Уильямсон (чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года) последние 2 сезона работал в «Миннесоте».

Кинг возглавлял фарм-клуб «Сан-Антонио» и стал лучшим тренером G-лиги прошедшего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети PR-менеджера «Сперс» Джордана Хауэнстайна
Корлисс Уильямсон
переходы
logoНБА
logoСан-Антонио
Митч Джонсон
