Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг вошли в тренерский штаб «Сперс»

«Сан-Антонио» завершил формирование тренерской команды.

К штабу Митча Джонсона присоединились Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг.

Суини перешел в клуб из «Далласа», специалист давно рассматривается в качестве претендента на должность главного тренера в лиге.

Уильямсон (чемпион НБА-2004 и лучший «шестой» 2002 года) последние 2 сезона работал в «Миннесоте».

Кинг возглавлял фарм-клуб «Сан-Антонио » и стал лучшим тренером G-лиги прошедшего сезона.