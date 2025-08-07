30

«Сан-Антонио» подписал Майку Поттера

Майка Поттер примет участие в тренировочном лагере «Сан-Антонио».

«Сперс» подписали контракт с центровым Майкой Поттером (27 лет, 208 см), увеличив состав команды на тренировочный лагерь до 18 игроков. Осталось три места.

Журналист Пол Гарсия отмечает, что сделка, скорее всего, представляет собой контракт на тренировочный лагерь.

Поттер провел последние три сезона в «Юте». В прошедшем сезоне бигмен сыграл 38 матчей за «Джаз», набирая в среднем 4,3 очка и 4,3 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Пола Гарсии в соцсети X
