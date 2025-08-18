Брайс Джеймс о задачах на дебютный сезон в NCAA: «Защищаться на всех 5 позициях и бросать»
Брайс Джеймс рассказал, над чем собирается работать в Аризоне.
Сын Леброна Джеймс дебютирует в NCAA.
«Сейчас считаю, что мне нужно будет сосредоточиться на защите, постараюсь обороняться на всех 5 позициях. Но для этого, разумеется, нужно стать сильнее, намерен заняться этим вопросом.
И буду бросать, это наиболее развитый аспект моей игры», – поделился молодой баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Wildcats Radio 1290
