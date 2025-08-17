«Арис» объявил о подписании Брина Форбса

Брин Форбс стал игроком «Ариса».

Греческий клуб официально объявил о подписании контракта с американским атакующим защитником (32 года, 188 см). Соглашение рассчитано на сезон-2025/26.

Форбс помог «Милуоки» выиграть чемпионат НБА в 2021 году, выйдя на паркет в 20 матчах плей-офф. После этого игрок несколько раз менял команды, а потом дважды (в 2023 и 2024 годах) обвинялся в домашнем насилии. В последний раз он выходил на паркет НБА в феврале 2023 года за «Миннесоту».

Форбс провел 7 сезонов в лиге, отыграв 431 матч в «регулярках» и набирая 8,8 очка за 19,9 минуты в среднем при 41% точности из-за дуги.