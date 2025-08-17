Видео
0

Сербия обыграла Германию в товарищеском матче, Никола Йович набрал 22 очка

Сербы продолжили свою победную серию контрольных игр (6-0).

Никола Йович стал самым результативным игроком своей команды – 22 очка, 7 из 11 с игры, 4 из 7 трехочковых – и помог Сербии одержать победу над Германией со счетом 91:81.

Лидер сербов Никола Йокич отметился 7 очками (3 из 7 с игры), 8 подборами, 7 передачами и 1 блок-шотом.

В составе сборной Германии выделялся Франц Вагнер, принесший своей команде 26 очков (8 из 17 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

После трех четвертей Сербия вела 70:55, но Германия ответила рывком 16:3, сократив отрыв до двух очков (73:71). Однако сербы собрались в концовке и довели матч до победы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoсборная Сербии
logoБаскетбол - видео
logoсборная Германии
товарищеские матчи
logoНикола Йокич
logoНикола Йович
logoФранц Вагнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Сербия одержала победу над Германией, Латвия выиграла у Словении и другие результаты
2вчера, 20:48
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
5вчера, 11:27
Никола Йокич заставил Николу Топича поприветствовать всю скамейку после замены
1вчера, 08:14Видео
Главные новости
Лука Дончич набрал 26 очков за 20 минут в товарищеской игре с Латвией
51 минуту назадВидео
«Майами» подпишет трехлетний контракт с Дрю Смитом
сегодня, 04:23
ЧЕ-2025. Юноши (U16). В финале Сербия победила Литву, в матче за 3-е место Словения была сильнее Италии
5вчера, 21:52
«Включаю Эндрю Тейта и смотрю на их реакцию». Майкл Портер рассказал, как проверяет девушек
12вчера, 20:58
Товарищеские матчи. Сербия одержала победу над Германией, Латвия выиграла у Словении и другие результаты
2вчера, 20:48
ЧМ-2027. Предквалификация. Украина выиграла у Швейцарии, Хорватия разгромила Норвегию и другие результаты
вчера, 20:22
Женская НБА. «Миннесота» обыграла «Нью-Йорк»
вчера, 20:20
Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам со сборной Греции
вчера, 20:16
Яннис Адетокумбо ударил партнера по сборной Греции по затылку
7вчера, 19:53Видео
У Луки Дончича диагностирован ушиб правого колена
3вчера, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
12 минут назад
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
32 минуты назадВидео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05
Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
вчера, 18:56
Антон Юдин: «Хантер – опытный игрок, сочетающий в себе качества, необходимые «Локо» для усиления»
вчера, 16:48
Андрей Ведищев: «Подписание Винса Хантера показывает наш настрой на сезон и серьезные амбиции»
вчера, 16:45
Эли Келл-Абрамс – новый главный тренер фарм-клуба «Кливленда»
вчера, 16:05
«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо
1вчера, 14:19
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
вчера, 13:55
Джанан Муса перенес экстренную операцию, его участие в Евробаскете-2025 под вопросом
1вчера, 13:43