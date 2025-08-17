Сербия обыграла Германию в товарищеском матче, Никола Йович набрал 22 очка

Сербы продолжили свою победную серию контрольных игр (6-0).

Никола Йович стал самым результативным игроком своей команды – 22 очка, 7 из 11 с игры, 4 из 7 трехочковых – и помог Сербии одержать победу над Германией со счетом 91:81.

Лидер сербов Никола Йокич отметился 7 очками (3 из 7 с игры), 8 подборами, 7 передачами и 1 блок-шотом.

В составе сборной Германии выделялся Франц Вагнер , принесший своей команде 26 очков (8 из 17 с игры), 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

После трех четвертей Сербия вела 70:55, но Германия ответила рывком 16:3, сократив отрыв до двух очков (73:71). Однако сербы собрались в концовке и довели матч до победы.