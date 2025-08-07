Хамиду Диалло подписал двухлетний контракт с «Басконией»
Победитель конкурса данков НБА продолжит карьеру в Испании.
«Баскония» объявила о подписании двухлетнего контракта с американским атакующим защитником Хамиду Диалло (27 лет, 196 см).
Диалло выступал в НБА с 2018 по 2024 год за «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон». Форвард является победителем конкурса данков 2019 года.
В прошлом сезоне Диалло играл в чемпионате Китая за «Шаньси».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Басконии»
