Хамиду Диалло подписал двухлетний контракт с «Басконией»

Победитель конкурса данков НБА продолжит карьеру в Испании.

«Баскония » объявила о подписании двухлетнего контракта с американским атакующим защитником Хамиду Диалло (27 лет, 196 см).

Диалло выступал в НБА с 2018 по 2024 год за «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон». Форвард является победителем конкурса данков 2019 года.

В прошлом сезоне Диалло играл в чемпионате Китая за «Шаньси».