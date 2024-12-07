Алексей Швед исключен из сезонной заявки «Шаньси». Его место занял Ибраима Фалль Файе
«Шаньси» может расстаться с Алексеем Шведом.
В обновленном списке легионеров на официальном сайте китайской баскетбольной ассоциации CBA в составе «Шаньси» нет имени российского защитника. Место Алексея Шведа в ростере клуба занял восстановившийся после травмы сенегалец Ибраима Фалль Файе.
CBA не ограничивает клубы по числу иностранцев на контракте, но в активной заявке их может быть только четыре. У «Шаньси» это Харри Джайлз, Хамиду Диалло, Брэндон Гудвин и Фалль Файе.
Информации по дальнейшему статусу Шведа в «Шаньси» пока нет.
Швед набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем в 5 матчах китайского чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: cbaleague.com
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