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Алексей Швед исключен из сезонной заявки «Шаньси». Его место занял Ибраима Фалль Файе

«Шаньси» может расстаться с Алексеем Шведом.

В обновленном списке легионеров на официальном сайте китайской баскетбольной ассоциации CBA в составе «Шаньси» нет имени российского защитника. Место Алексея Шведа в ростере клуба занял восстановившийся после травмы сенегалец Ибраима Фалль Файе.

CBA не ограничивает клубы по числу иностранцев на контракте, но в активной заявке их может быть только четыре. У «Шаньси» это Харри Джайлз, Хамиду Диалло, Брэндон Гудвин и Фалль Файе.

Информации по дальнейшему статусу Шведа в «Шаньси» пока нет.

Швед набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты в среднем в 5 матчах китайского чемпионата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: cbaleague.com
logoБрэндон Гудвин
logoХарри Джайлз
logoАлексей Швед
Шаньси
чемпионат Китая
logoХамиду Диалло
возможные переходы
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