Алексей Швед может дебютировать в новом сезоне китайской лиги на этой неделе

Алексей Швед готовится дебютировать в новом сезоне китайской лиги.

Российский защитник находится в расположении «Шаньси» и может выйти на площадку уже на этой неделе. В пятницу «Шаньси» сыграет против «Гуандуна», а воскресенье команда Шведа встретится с «Сычуанью».

В этом сезоне в составе «Шаньси », помимо Шведа , будут играть американцы Хамиду Диалло и Брэндон Гудвин , а также чех Ондржей Балвин. Сенегалец Ибраима Файе был отзаявлен из-за травмы.