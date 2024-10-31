Алексей Швед может дебютировать в новом сезоне китайской лиги на этой неделе
Алексей Швед готовится дебютировать в новом сезоне китайской лиги.
Российский защитник находится в расположении «Шаньси» и может выйти на площадку уже на этой неделе. В пятницу «Шаньси» сыграет против «Гуандуна», а воскресенье команда Шведа встретится с «Сычуанью».
В этом сезоне в составе «Шаньси», помимо Шведа, будут играть американцы Хамиду Диалло и Брэндон Гудвин, а также чех Ондржей Балвин. Сенегалец Ибраима Файе был отзаявлен из-за травмы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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