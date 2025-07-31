Рик Уэлтс: «Не думал, что мы восстановим связь с фанатами «Далласа» так быстро»
Глава фронт-офиса «Мэверикс» вспомнил о скандальном обмене.
Трансфер Луки Дончича в прошлом сезоне шокировал НБА и возмутил болельщиков.
«Осознал глубину взаимосвязи фанатов «Мэверикс» и команды. Для меня стакан оказался наполовину полон, потому что я знал, что мы восстановим эту связь со временем.
Но не думал, что это случится так быстро.
Лука всегда будет частью нашей истории. Мы желаем ему удачи, но рассчитываем победить в каждом матче против его команды», – заявил Рик Уэлтс в интервью Bloomberg.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bloomberg
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