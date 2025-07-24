«Венеция» подписала американского защитника Дензела Валентайна

Дензел Валентайн перешел в «Венецию».

31-летний американский защитник (193 см) был выбран 14-м на драфте-2016 НБА и провел 5 лет в лиге до сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Валентайн выступал за «Триест», набирая 16 очков, 5,1 подбора, 4 передачи и 1,5 перехвата в чемпионате Италии.