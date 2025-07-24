Менеджер «Детройта»: «Рон Холланд был лучшим игроком Летней лиги. Важнейший сезон для него»

«Пистонс» готовятся к очередному прорыву.

Команда вышла в плей-офф в прошедшем чемпионате и дала бой «Никс» в первом раунде.

«Нам пришлось менять планы на ходу (следствие по Малику Бизли), но мы рады конечному результату. Карис Леверт отлично впишется в команду, он может набирать очки и разыгрывать. Нам были необходимы дальние броски, которые мы получим от Данкана Робинсона . Считаем, что получит больше возможностей у нас, чем в «Майами» в последнюю пару лет.

Джейлен Дюрен и Джейден Айви будут ключевыми игроками. Мы больше не боремся за место под потолком зарплат. Мы будет бороться в плей-офф. Но это несет с собой и необходимость разумного подхода к контрактам игроков. Мы очень рады их прогрессу. Уверены, что с Айви мы выиграли бы первую серию плей-офф за много лет. 100% уверены. Надеемся на долгосрочные продления.

А уж Рон Холланд! Если кто-то скажет, что видел игрока лучше в Летней лиге в Лас-Вегасе, ему лучше бы иметь железные аргументы. Рон был невероятно хорош (21,7 очка, 6 подборов, 2,3 передачи, 4 перехвата). Мы были уверены, что он будет одним из самых перспективных игроков на своем драфте (5-й номер 2024).

В свой первый сезон он становился лучше с каждым днем. Теперь он готов к прорыву и великолепному сезону. Его бросок в прыжке и штрафные – это реальное преимущество. Важнейший год для него», – поделился офис «Пистонс».