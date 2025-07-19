«Нью-Йорк» и «Сакраменто» находятся в списке претендентов на Бена Симмонса
«Кингс» и «Никс» рассматривают возможность подписания Симмонса.
По информации инсайдера Джейка Фишера, двумя командами, которые все еще интересуются услугами Бена Симмонса являются «Сакраменто» и «Нью-Йорк».
Сам Фишер считает, что Симмонс пригодился бы «Миннесоте», но информации об интересе «Вулвс» к 28-летнему баскетболисту у инсайдера нет.
В прошлом регулярном сезоне Симмонс провел 51 матч за «Бруклин» и «Клипперс», набирая в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
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