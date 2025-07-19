«Нью-Йорк» и «Сакраменто» находятся в списке претендентов на Бена Симмонса

«Кингс» и «Никс» рассматривают возможность подписания Симмонса.

По информации инсайдера Джейка Фишера, двумя командами, которые все еще интересуются услугами Бена Симмонса являются «Сакраменто » и «Нью-Йорк ».

Сам Фишер считает, что Симмонс пригодился бы «Миннесоте», но информации об интересе «Вулвс» к 28-летнему баскетболисту у инсайдера нет.

В прошлом регулярном сезоне Симмонс провел 51 матч за «Бруклин» и «Клипперс», набирая в среднем 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.