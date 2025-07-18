Трехлетний контракт Айзейи Джексона в «Индиане» включает опцию клуба на последние 2 сезона в случае рецидива травмы

«Пэйсерс» подстраховались в соглашении с Айзейей Джексоном.

23-летний центровой «Индианы» (206 см) завершил сезон-2024/25 в начале ноября, порвав ахиллово сухожилие.

Клуб включил в новый трехлетний контракт игрока на 21 миллион пункт, позволяющий завершить сотрудничество во 2-м или 3-м сезоне в случае рецидива этой травмы. В этой ситуации Джексон должен будет отыграть фиксированное количество матчей, чтобы соответствовать условиям соглашения и сохранить за собой место в команде.

Центровой провел 163 матча в «регулярках» за 4 сезона с «Пэйсерс» в НБА .