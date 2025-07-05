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Бобби Джексон о том, как проиграл в карты Владе Дивацу: «Мне пришлось идти в «Трамп-Плаза», распевая «Who Let the Dogs Out», без одежды»

Бобби Джексон рассказал, как проиграл в карты Владе Дивацу.

«Мы играли в карточную игру In-Between. Самая большая сумма, которую я проиграл, была 60 000 долларов. Мне пришлось идти в «Трамп-Плаза», распевая «Who Let the Dogs Out», без одежды, потому что я не хотел платить. На мне были трусы-боксеры и майка. Я проиграл чертовому Владе Дивацу», – рассказал бывший игрок, ныне ассистент главного тренера «Сакраменто».

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал STRAIGHT GAME PODCAST
Бобби Джексон
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