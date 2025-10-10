Маркус Смарт: «Планирую сыграть в «предсезонке», но пока не знаю, когда»

«Лейкерс» пока не определились с готовностью Маркуса Смарта.

Новобранец пропускает подготовительные матчи из-за тендинопатии ахилла.

«Пока что все напоминает американские горки. Но это часть игры. Медики отлично справляются со своей работой, четко определяют нагрузку. Повышаю интенсивность постепенно.

Последний день был отличным. Полная тренировка без ограничений и проблем.

Точно планирую сыграть в «предсезонке», но пока не знаю, когда», – заключил Смарт.