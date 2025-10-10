Травма Леброна Джеймса случилась в конце июля, форвард пропустил 2,5 месяца обычной подготовки

Леброн Джеймс не смог провести привычное для него лето.

По информации Шэмса Чарании, воспаление седалищного нерва беспокоит форварда с конца июля или начала августа. Травма стала результатом тренировок.

«К началу тренировочного лагеря «Лейкерс» Джеймс пропустил уже больше месяца обычной для него подготовки», – заключил инсайдер.

К данному моменту баскетболист занимается реабилитацией уже 2,5 месяца.