«Торонто» и Гарретт Темпл заключат новый контракт

Форвард продолжит выступать за «Рэпторс».

Как сообщает Шэмс Чарания, свободный агент Гарретт Темпл (39 лет ,196 см) намерен подписать однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов с «Торонто» и вернуться в команду.

Баскетболист проведет свой 16-й сезон в НБА и третий подряд в составе «Рэпторс».

В прошлом сезоне Темпл сыграл в 28 матчах, в среднем набирая 1,9 очка, 1 подбор и 1,1 передачи за 8,1 минуты на паркете. Несмотря на ограниченную игровую роль, главный тренер «Торонто » Дарко Раякович неоднократно отмечал лидерские качества ветерана и его положительное влияние на раздевалку.