«Торонто» и Гарретт Темпл заключат новый контракт
Форвард продолжит выступать за «Рэпторс».
Как сообщает Шэмс Чарания, свободный агент Гарретт Темпл (39 лет ,196 см) намерен подписать однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов с «Торонто» и вернуться в команду.
Баскетболист проведет свой 16-й сезон в НБА и третий подряд в составе «Рэпторс».
В прошлом сезоне Темпл сыграл в 28 матчах, в среднем набирая 1,9 очка, 1 подбор и 1,1 передачи за 8,1 минуты на паркете. Несмотря на ограниченную игровую роль, главный тренер «Торонто» Дарко Раякович неоднократно отмечал лидерские качества ветерана и его положительное влияние на раздевалку.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?6918 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости