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Майк Воркунов: «Контракт с Джабари Смитом хорошо выглядит для «Рокетс» в долгосрочной перспективе»

Журналист The Athletic отметил достоинства нового соглашения форварда «Хьюстона».

«Пятилетнее соглашение Джабари Смита-младшего с «Хьюстон Рокетс» на 122 млн долларов выглядит крайне интересным. Оно вступит в силу только в сезоне-2026/27. Если это равномерный контракт, в первый год он будет получать 24,4 млн – всего 14,3% от прогнозируемого потолка зарплат (при условии его роста на 10%). 

Для Смита эта сумма может показаться значительной, но в относительных цифрах он будет зарабатывать меньше, чем Джейден Макдэниелс и Ар Джей Барретт. По соотношению к потолку зарплат Смит получил практически контракт Деандре Хантера, только на год дольше (спасибо новому коллективному соглашению).  

Для «Рокетс» это должен быть выгодный контракт в долгосрочной перспективе. Если он равномерный, к пятому году Смит будет получать чуть больше, чем контракт по исключению среднего уровня для команды, не платящей налог (при условии ежегодного роста потолка на 10%, что не гарантировано). Если же контракт с понижающейся структурой, к последнему сезону его зарплата может оказаться ниже контракта по исключению среднего уровня. 

Это хорошая инвестиция в игрока, которому к тому моменту исполнится 27 лет и который предположительно будет прогрессировать по сравнению с текущим уровнем», – написал Воркунов.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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