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«Нью-Йорк» отклонит опцию в контракте Пи Джея Такера, сохранит Ариэля Хукпорти

«Никс» решили оставить в составе молодого игрока и попрощаться с ветераном.

По информации инсайдера Яна Бэгли из SNY, «Нью-Йорк» активирует опцию в контракте центрового Ариэля Хукпорти (23 года, 211 см), в то время как опция в соглашении с форвардом Пи Джеем Такером (40 лет, 196 см) не будет использована.

Хукпорти был выбран «Далласом» под 58-м номером на драфте-2024 и тут же обменян в «Нью-Йорк». В прошедшем сезоне он принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 1,9 очка и 2 подбора за 8,7 минуты на площадке.

Такер присоединился к «Никс» в марте, подписав два 10-дневных контракта, а затем соглашение на два года с опцией на сезон-2025/26. В прошлом сезоне Такер сыграл всего в трех матчах (один раз в старте), набирая в среднем 3 очка и 2,7 подбора за 19,3 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Яна Бэгли в соцсети X
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