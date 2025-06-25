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«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса

«Буллс» изучают варианты обмена Патрика Уильямса перед драфтом.

По словам журналиста The Chicago Sun-Times Джо Коули, руководитель «Чикаго» Артурас Карнишовас стал «более восприимчивым к переговорам об обмене, чем раньше», а Уильямс, как сообщается, «возглавил список кандидатов на обмен».

В прошлом году «Буллс» подписали с форвардом пятилетний контракт на 90 миллионов долларов, который включает опцию игрока на сезон-2028/29.

В прошедшем сезоне Уильямс набирал 9,0 очка, 3,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч при 39,7% с игры и 35,3% из-за дуги. 

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Sun Times
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logoНБА
logoПатрик Уильямс
возможные переходы
Артурас Карнишовас
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