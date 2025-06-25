«Чикаго» намерен обменять Патрика Уильямса

«Буллс» изучают варианты обмена Патрика Уильямса перед драфтом.

По словам журналиста The Chicago Sun-Times Джо Коули, руководитель «Чикаго » Артурас Карнишовас стал «более восприимчивым к переговорам об обмене, чем раньше», а Уильямс , как сообщается, «возглавил список кандидатов на обмен».

В прошлом году «Буллс» подписали с форвардом пятилетний контракт на 90 миллионов долларов, который включает опцию игрока на сезон-2028/29.

В прошедшем сезоне Уильямс набирал 9,0 очка, 3,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч при 39,7% с игры и 35,3% из-за дуги.