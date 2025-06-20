3 из 5 12-минуток «Тандер» с менее чем 1 очком на владение в финальной серии случились в 6-м матче

6-я игра стала самой неудачной для атаки «Оклахомы».

Фавориты финала крупно уступили со счетом 91:108 и теперь должны побеждать дома в 7-м матче. Общая разница очков в серии снизилась до 7 (662-655).

В первых трех четвертях шестого матча «Тандер» набирали менее 1 очка на владение. До этого такую низкую атакующую эффективность команда демонстрировала только в двух 12-минутках финальной серии.

Последняя четверть началась при разнице в 30 очков и прошла в противостоянии скамеек. Запасные «Оклахомы» сумели выправить статистику, набрав 31 очко с 27 попыток и выиграв 12-минутку со счетом 31:18.

Игра все равно оказалась худшей для «Тандер» во всем сезоне с точки зрения атакующего рейтинга (90,1 на 100 владений).