Делл Карри: «Стеф даже не близок к завершению карьеры»
Делл Карри считает, что его сын далек от ухода из НБА.
«Стеф все еще любит баскетбол. Хочет соревноваться. Хочет еще один титул. Даже не близок к завершению карьеры.
Он всегда будет требовать особого внимания защиты. Даже если просто оставлять его в углу в 40-41 год.
Главный вопрос в том, как долго он будет готов выделять силы на подготовку к выступлению в сезоне.
Он будет играть, пока сам не решит закончить. И когда придет время, он сделает правильный выбор», – заключил отец Стефа Карри.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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