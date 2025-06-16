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Делл Карри: «Стеф даже не близок к завершению карьеры»

Делл Карри считает, что его сын далек от ухода из НБА.

«Стеф все еще любит баскетбол. Хочет соревноваться. Хочет еще один титул. Даже не близок к завершению карьеры.

Он всегда будет требовать особого внимания защиты. Даже если просто оставлять его в углу в 40-41 год.

Главный вопрос в том, как долго он будет готов выделять силы на подготовку к выступлению в сезоне.

Он будет играть, пока сам не решит закончить. И когда придет время, он сделает правильный выбор», – заключил отец Стефа Карри.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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