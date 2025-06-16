«Кливленд» намерен сделать упор на физическую готовность после противостояния с «Индианой» в плей-офф

«Кавальерс» определились с приоритетом на тренировочный лагерь.

Клуб намерен сделать упор на физическую готовность своих игроков. «Кливленд» уступил «Пэйсерс» во втором раунде плей-офф (1-4) после победы всухую над «Майами».

«Индиана» достигла финала за счет того, что перебегала большинство своих оппонентов. «Кливленд» победил в борьбе за отскоки (229-208), включая 70-35 под щитом соперника. Но как и в случае с «Милуоки» и «Никс», быстрый темп изнурил противников «Пэйсерс».

В «регулярке» «Индиана» переводила мяч на сторону соперника быстрее всех других команд. Они также лидировали по передачам во время своих владений. Они организовали прессинг защитников «Кавальерс» по всей площадке. Кенни Эткинсон считает работу над выносливостью одной из своих основных целей на сборах», – сообщает инсайдер Терри Плуто.